Városra költözik a falu Sepsiszentgyörgyön

A helyi termékekre irányítják a figyelmet és a fiatalokat is bevonnák a rendezvénybe. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Kovászna Megye Tanácsa, az AgroSic Közösségek Közti Társulás és a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság már

harmadik alkalommal költözteti be néhány napra a falut a városba, idén az AgroFeszt társrendezvénye lesz a hagyományteremtő szándékkal kezdeményezett barbecue fesztivál.

Könczei Csaba a mezőgazdasági igazgatóság vezetője elmondta, a városon élők gyakran lekezelően viszonyulnak a mezőgazdasághoz, még az iskoláztatás tekintetében is érződik a megkülönböztetés, holott a vidék nélkül nincs egészséges táplálkozás, helyi termék.

A fesztivál hosszú távú hozadéka lehet, hogy a fiatalok érdeklődését a mezőgazdaság felé lehet terelni, ez érvényesül majd a pályaválasztás során is

– mondta Könczei Csaba. Orbán Miklós, az AgroSic Közösségek Közti Társulás vezetője elmondta,

az állatsimogató a legnépszerűbb program az AgroFeszten, idén esztenát alakítanak ki, egy pásztor mutatja be a sajtkészítés folyamatát. A traktorringben a gyerekek is kipróbálhatják a traktorvezetést. Bemutatják a gépi, és a hagyományos fejést, és lesz termékvásár is.

Grüman Róbert a megyei önkormányzat alelnöke hangsúlyozta, a két fesztivál összevonásával a turistákat is megszólítják, és ráirányítják a figyelmet a helyi termékekre.