Városmenedzsere is lesz Csíkszeredának

• Fotó: Veres Nándor

„A városvezetésnek a lakókkal együtt szívügye Csíkszereda. Tudjuk, hogy ezt az utat csakis együtt tudjuk végigjárni”. Meglátása szerint a felmerülő kérdésekben mindig kiemelkedő, hogy az érintetteket is bevonják a döntéshozatalba, legyen szó idősgondozásról, gazdaságfejlesztésről vagy az oktatási hálózat korszerűsítéséről.

A következő két hét eseményeiről is szó esett. Előbb leteszik a hivatali esküt, majd következik az alpolgármesterek kinevezése, de városmenedzsere is lesz a megyeszékhelynek. „Ezekben a kérdésekben a Városi Küldöttek Tanácsa fog dönteni. Azt gondolom, bárki is lesz az önkormányzati testület élén, tisztában kell lennie az elvárások súlyával és fontosságával” – zárta Korodi Attila.