Városházi önkéntesek kerestetnek

Önkéntes program beindítását kezdeményezi a marosvásárhelyi városháza szociális igazgatósága, amiről közvitát is szerveznek, sőt a soron következő tanácsülésen dönteni is kívánnak róla. A jelentkezők tájékoztató kampányban, nehéz sorban élő gyermekekkel való foglalkozásban vehetnek majd részt, de elkísérhetik a szakembereket a szociális ankétok elkészítésére, illetve az irodai munkába is besegíthetnek.