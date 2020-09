Vannak fertőzöttek, akik mások veszélyeztetését nem igyekeznek a minimálisra csökkenteni

Nem minden koronavírus-fertőzött tartja be a 14 napos elkülönítési időszakot otthoni körülmények között, mert nem a társadalom, hanem a saját érdekeit helyezi előtérbe – emlékeztetett Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Noha a korlátozások enyhébbek, mint tavasszal, ezek betartása fontos.

A júliusban hatályba lépett karanténtörvény értelmében egy koronavírussal fertőzött, tünetmentes beteg 48 órára tartható kórházban, amíg egészségi állapota felmérése érdekében néhány fontos vizsgálatot elvégeznek rajta.

Ha a tünetmentes beteg úgy dönt, hogy mégis hazamegy, 14 napot otthoni elkülönítésben kell maradnia, ezt a hatóságok ellenőrzik, erre az időre betegszabadságra jogosult. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője szerint ez a két hónapja fennálló helyzet a betegség terjedése szempontjából nem feltétlenül jó változás, mert az emberek többsége nem a társadalmi érdeket helyezi előtérbe, nem mások veszélyeztetését igyekszik a minimálisra csökkenteni.

Amikor már nem fertőz

,,A beteg kérésre 48 órán belül távozhat a kórházból, az orvos javallata ellenére is, ha aláírásával vállalja, hogy otthoni feltételek között tölti le a további, 14 napig terjedő időszakot. Tudjuk, hogy jelenleg a tudományos álláspont szerint ez az időszak, mely alatt megszűnik a továbbadás veszélye, noha sok esetben még ezután is pozitivitást mutatna a PCR-teszt. Ennek lejártával a gyógyult betegnek megszűnik minden elkülönítési kötelezettsége, visszamehet dolgozni, azzal a feltétellel, hogy még tíz napig viseli a maszkot a munkahelyén, távolságot tart, értesítve a munkaadóit a történtekről” – sorolta Tar Gyöngyi, megemlítve azt is, hogy

több országban már 10 napra csökkentették az elkülönítési időszakot, mert az sem bizonyított, hogy 10 nap után fertőz a beteg.

A kórházban kezelt koronavírusos betegeket a fertőzés tüneteinek enyhülése után engedik haza, de ennek nem feltétele a két negatív teszteredmény, mint korábban. ,,Aki fertőzöttként a kórházban marad, mert tünetei vannak, és úgy dönt, hogy ott biztonságban érzi magát, van rá lehetősége, hogy tesztet ismételjenek. De ez nem kötelező, és nem köthető ehhez a kórházból való kibocsátás” – hangsúlyozta a szakember.

A hatóságok ellenőriznek

Az igazgató szerint aki a karanténkötelezettség ellen ellen lázad, az valószínűleg a 10 vagy 14 nap eltelte előtt is hasonlóképpen lázadni fog, mert vannak, akik nehezen meggyőzhetők arról, hogy nem csak a saját érdekükről van szó, hanem a többiekéről is. ,,A jelenlegi állás szerint még semmilyen más eszközünk nincs a fertőzés terjedésének megelőzésére, mint a távolságtartás, ez a legjobban a szükségállapot idején látszott” – emlékeztetett. Hozzátette,

az igazgatóság rendszeresen leadja a rendőrségnek az új fertőzöttek és kórházból hazakerült személyek adatait, lakcímét, akiket ők ellenőriznek, és ha nem tartják be az elkülönítést, akkor bírságolhatnak, erre már volt példa.

,,Sokan nekünk telefonálnak, és bejelentik, hogy valakit láttak, aki nem tartja be az elkülönítést, de ezt a rendőrségnek kell jelenteni, nekünk nincs hatáskörünk ezt ellenőrizni, nem is tudnánk követni, mert szakmai feladataink vannak” – pontosított.