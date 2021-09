Vannak eredmények, de még mindig nem tudni, hogyan működött a Székelytámadt-vár bejárata

• Fotó: Beliczay László

Noha két felmérés is van, Orbán Balázs és Visconti feljegyzései, „egyik sincs rendben”, hiszen a külső kapu, kapuköz és a vár belsejének térbeli struktúráját továbbra sem ismerik. A munkálatokat az is nehezíti, hogy a korábbi falszerkezetek mentén törmelékes feltöltés van, ami omlásveszélyes, állványozni, támasztani kell. Ehhez azonban nincs kellő mennyiségű és minőségű faanyaguk, „szerényen kapjuk, innen-onnan, ez nem is a régészet mindennapjaihoz tartozik, de ezt is nekünk kell megoldanunk”, mondta Sófalvi.

Van olyan kutatóárok, közvetlenül az egykori bejárat közelében, ahol egyelőre nem is tudják folytatni a munkát, annyira nagy az omladékos feltöltés beszakadásának a veszélye.