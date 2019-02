Vándorkiállításon mutatják be a diákok, hogy miként gondolkodnak az ökológiai értékekről

A nemzetközi versenybe bekapcsolódó zöldnyakkendős ötödikesek • Fotó: Haáz Vince

Továbbá egy kis előadással is készültek, amelyben vers és ének mellett az is kiderült, mit alkottak és milyen célból, illetve milyen üzeneteket szeretnének átadni a környezetvédelem fontosságáról.

Azért jelentkeztünk a versenyre, mert szeretjük a környezetünket, a természetet. Plakátjainkkal több mindenre fel szeretnénk hívni az emberek figyelmét, többek között arra, hogy vigyázzunk a természetre, ne szemeteljünk, s ültessünk minél több fát

– fogalmazta meg az ötödik osztályos Bartha Előd. A kiállítás azt tükrözi, hogyan gondolkodnak a diákok az ökológiai értékekről, de az is kiderül, hogy a fa és a környezet milyen kölcsönhatással van egymásra. Így az Azomureș vegyi kombinát is ihletett egy plakátot, mint ahogy az éghajlatváltozás is, ugyanakkor a faültetést is ösztönözni szeretnék egyik tablóval. A diákok a projekt részeként fát is fognak ültetni.