Van viperamarás elleni szérum a kórházakban, de jobb elkerülni, hogy használni kelljen

Kígyókkal, akár viperákkal is találkozhatunk, amikor a kedvező időjárást kihasználva kirándulunk, túrázunk, ezért a hegyimentők felhívják a figyelmet arra, mit tegyünk, hogy megelőzzük a bajt. Jó tudni viszont azt is, hogy Hargita és Maros megyében is van viperamarás elleni szérum, azonban jobb elővigyázatosnak lenni annak érdekében, hogy ne legyen rá szükségünk.