Van jövőkép: épül a házuk és készülnek az iskolakezdésre az árván maradt szovátai gyerekek

Már felhúzták a házuk falait azoknak a szovátai gyerekeknek, akiknek édesapjuk két évvel ezelőtt hunyt el, és július közepén édesanyjuk is távozott. A negyvenegy éves édesanya szívinfarktust kapott, öt gyerek maradt utána. Most az egyik rokonuk gondoskodik róluk, közben épül a saját házuk, készülnek az iskolakezdésre. De továbbra is szükségük van adományokra a házépítés folytatásához.