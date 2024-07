Árván, de nem egyedül – öt magára maradt gyerek sorsát karolta fel egy egész közösség

Szovátán él az az öt gyerek, akiknek édesapjuk két évvel ezelőtt hunyt el, és most édesanyjuk is távozott: szívinfarktust kapott, élt negyvenegy évet. A gyerekek közül Károly és Zoltán hivatalosan már elérték a felnőttkort, de speciális igényűek, ezért nem tudják egyedül ellátni három kiskorú testvérüket: a 16 éves Istvánt, a 14 éves Annamáriát és Csongort, aki idén tölti a 12 évet.

Eddig is szerény körülmények között éltek, szociálisan hátrányosan – ahogy hivatalosan nevezik, de együtt voltak a szülőkkel, és legtöbbször nem is kell ennél több egy gyereknek. Most szülők nélkül kell felvenniük az élet fonalát, de nem egyedül.