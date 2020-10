Van igény a földgázra, és ha a pályázat sikerrel jár, pénz is lesz

• Fotó: Pinti Attila

Kisebb és nagyobb csoportokba tömörültek a csíki községek annak érdekében, hogy minél eredményesebben pályázhassanak az Európai Alapok Minisztériuma által meghirdetett kiíráson európai uniós támogatásért, amelyet települések földgázhálózatainak kiépítésére lehet felhasználni.

Csíkszentsimon Csíkszentimrével, Madéfalva Csíkcsicsóval és Csíkrákossal szövetkezett, a legnagyobb ilyen tömörülést pedig Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkszenttamás, Csíkkarcfalva és Csíkszentdomokos alkotják. Utóbbi községben

már régóta van földgáz, és jelentős számú fogyasztó is, most viszont hálózatbővítésre és korszerűsítésre készülnek.

Mint Bőjte Csongor Ernő dánfalvi polgármester kérdésünkre elmondta, a korszerű, okos fogyasztásmérőket terveznek felszerelni, ez pedig minden szentdomokosi fogyasztót érint majd.

A pályázati dokumentációt a napokban adták le, miután a szükséges előtanulmányok elkészültek és a szakhatósági engedélyeket is beszerezték. A községvezető arról is tájékoztatott, hogy

a pályázat összértéke 52 millió lej áfa nélkül, a tervezett munkálatok során pedig 86 kilométernyi gázvezeték-hálózat építését és 5036 új fogyasztó rácsatlakozását irányozták elő.

Két gázátadó állomást kell építeni az üzembe helyezés érdekében, egyik Dánfalva, a másik Madaras közelében lesz, rácsatlakozva a Transgaz regionális földgázelosztó vállalat távvezetékére. Karcfalvát és Szenttamást a szentdomokosi átadó fogja kiszolgálni, ennek megfelelően a fővezetéket is onnan építik tovább. Mivel a községi utak legnagyobb részét már leaszfaltozták, a gázvezetékek számára úgy kellene helyet találni, hogy az új utcaburkolatokat ne törjék fel az ásással. Bőjte szerint ez főként a szélesebb utcákban lehetséges, a szűkebbekben már kevésbé, de ezt fel kellett vállalni, és meg kell oldani.

A költségekhez 10 százalékos önrésszel kell hozzájárulniuk a pályázóknak.

A polgármester szerint az igények alapján teljesíthető a rácsatlakozások száma, ha nem is fűtésre használja mindenki a földgázt, de a konyhában mindenképp fogja. A hálózatot minden utcában a telekhatárokig készítik el. A pályázati kiírás szerint 2023-ban a munkálatokat is be kellene fejezni, ez viszont a korábbi tapasztalatok alapján nem tűnik egy biztos határidőnek, azt sem lehet tudni, mikor történik meg a pályázatok elbírálása – emlékeztetett a polgármester.