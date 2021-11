Van egy Hargita megyei község, ahol a száz százalékot is meghaladta az átoltottsági arány

Egy kis Hargita megyei község, Gyergyóvárhegy a megye összes települését megelőzte az átoltottsági adatokban, majd rövid idő alatt országszerte is az élre tört. A községben a napokban elérte a 100 százalékot a beoltottak aránya. A mutató azonban még itt sem állt meg, túllépte a 100 százalékot és tovább nő. Az abszurd helyzet okait már Bukarestben vizsgálják.

Száz százalék fölött. Annyi lakosa nincs is Gyergyóvárhegy községnek, mint amennyit a nyilvántartás szerint beoltottak • Fotó: Farkas Gecse Noémi

A megye északi részében található Gyergyóvárhegy lélekszáma valamivel több mint 1800, ám a település átoltottsági adatai szerint a helybéliek közül már többen kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, mint ahányan összesen vannak.

A Hargita megyei egészségügyi szakhatóságnál dolgozóknak már múlt héten feltűnt a település meredeken felfelé ívelő átoltottsági mutatója, ami akkor már meghaladta a 90 százalékot, ilyen érték eléréséhez ugyanis már az ott élő gyerekeket jó része is be kellett volna legyen oltva. A megyei egészségügyi igazgatóság vezetője vizsgálatot rendelt el, hogy kiderüljön, a valóságot tükrözik-e a gyergyóvárhegyi átoltottsági adatok, amelyek akkor már meghaladták a megyei átlag háromszorosát.

Mindeközben a fertőzöttségi mutató is Gyergyóvárhegy községben a legmagasabb megyeszerte, a keddi adatok szerint 13,47 ezrelék.

Tar Gyöngyi, a szakhatóság vezetője a vizsgálatról beszámolva lapunknak elmondta, szúrópróba-szerűen leellenőrizték egy-egy oltás adatait, kiemelt figyelmet szentelve az oltás utáni fertőzések esetére, hiszen elsősorban azok kelthetnek gyanút. Tizenhét olyan lakója van a községnek az összes beoltott közül, akik később megfertőződtek, megvizsgálták ezeket az eseteket, de az oltások valós dátummal szerepelnek a rendszerben. Noha a visszaélés gyanúját teljesen kizárni nem tudták, de magyarázatot sem találtak a lehetetlenül magas átoltottsági arányra, ami időközben elérte a 100 százalékot, de ott sem állt meg: hétfőn meghaladta a 101 százalékot is.

Tar Gyöngyi szerint most már

szinte biztos, hogy valamilyen rendszerhiba állhat a háttérben, és elképzelhető, hogy a település román nyelvű megnevezésével áll ez összefüggésben.

Gyergyóvárhegy román neve Subcetate, ami szinte azonos a Zetelaka községhez tartozó Zeteváralja román nevével, azzal a különbséggel, hogy utóbbi különírandó (Sub cetate). Ugyanakkor még legalább két azonos nevű falu létezik országszerte, a Hunyad megyei Hátszegváralja (Sub cetate), illetve a Szilágy megyei Valkóváralja (Sub cetate).

A megyei egészségügyi igazgatóság vezetője elképzelhetőnek tartja, hogy az országos oltásregiszterben valahogyan Gyergyóvárhegyhez kerülhetett a másik három hasonló nevű település oltási adatainak egy része. Mivel azonban az igazgatóságnak nincsenek eszközei a lehetetlenül magas gyergyóvárhegyi átoltottsági ráta okainak a kiderítésére, továbbították az ügyet Bukarestbe: jelenleg az országos vakcinaregiszter informatikusai kutatják a helyzet okait – tájékoztatott Tar Gyöngyi.