Van, aki még nem csatlakozott rá az új hálózatra

Amíg a régi csatorna még használatban van, nem indulhat el az esővíz-elvezetés építése • Fotó: Gergely Imre

Az illető álláspontja az, hogy ezt a város kellene elvégezze helyette. Azonban az önkormányzat illetékessége csak a telekhatárig terjed, annál beljebb a lakó dolga – szögezte le Angi, megjegyezve, hogy egy személy miatt nem állhat le a munka, a szolgáltató ugyanúgy le fogja zárni az illető háznál is a kijövő csöveket, mint azoknál, akik átcsatlakoztak az új hálózatra.

olyan lakó is van, aki hallani sem akar arról, hogy megtegye a szükséges lépéseket az átcsatlakozásához.

Az utcában terepszemlét tartó Angi Zoltán városmenedzser érdeklődésünkre válaszolva elmondta, most azért tapasztalható késlekedés, mert a rákötéseket vállaló egyik cég munkagépe meghibásodott, így hétfőre nem tudta befejezni a munkát. Ez az újabb késedelem 2–3 napot jelent, ez alatt megtörténnek a még hátralévő átkötések. Hozzátette, hogy

A városháza múlt csütörtökön ismételten figyelmeztette a lakókat, hogy szeptember 20-ától a régi szennyvízcsatornát felszámolják, így az már nem lesz használható. A Békény utcában a teljes közműhálózat cseréje előzi meg az útfelújítást, de új vezetékek kerülnek a földbe az esővíz elvezetésére is. Az esővízhálózat itteni szakaszának kiépítése következne most, de előbb a régi szennyvízcsatornát kell kiiktatni, ugyanis az új vezetékek ennek nyomvonalára kerülnek. A közműhálózat felújítása a város beruházásaként zajlik, de

Az átcsatlakozásokat még augusztus közepén egy, az ott lakók számára szervezett fórumon is sürgette a városvezetés, illetve a jelenlévő szakemberek. Akkor azt kérték, hogy két héten belül oldják meg ezt az utcabeliek. Azóta már egy hónap is eltelt. Amíg ez nem zárul le, nem kezdődhet el az esővíz-elvezetés kiépítése, és nyilván nem lehet elkezdeni az út újjáépítését sem. Így

nehezen lesz tartható az az elképzelés, hogy idén novemberben már megnyílhat az út az közlekedés számára, ideértve a városon áthaladó teherforgalmat is.

Egyébként a Békény utcához kötődő Dózsa György és Halász utcában, illetve a Rózsa utcában is több csoport dolgozik, mintegy 80 százalékban elkészültek a térkövezett járdák, de helyenként kisebb utómunkák is szükségesek. Az áramszolgáltató vállalat emberei bekötődobozokat szereltek a helyükre, hamarosan mindenkinek a kapun kívül, a háza előtt lesz a villanyórája, és már áll az új közvilágítási oszlopok egy része is.