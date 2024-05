Van, aki csak letudni jön, van, aki komolyan gondolja – állásbörzén jártunk

Csoportosan vagy magányosan álldogálókkal találkoztunk pénteken reggel a marosvásárhelyi sportcsarnok bejárata előtt, akik arra vártak, hogy kinyissák az ajtókat, és bemehessenek az állásbörzére. Volt, aki pár perc alatt végzett is, az eseményt letudva igyekezett tovább, és volt, aki pár asztalhoz leült, és beszélgetett a munkaadókkal.

Egyik középkorú társa azt mesélte, hogy egy továbbképzési tanfolyamra jár, idősgondozó képesítést szeretne, egyelőre az elméleti órák zajlanak, ahol alkalmanként négy teljes oldalnyi szöveget is le kell írjon, és meg kell tanuljon.

Volt, aki egyedül várakozott, és azt mesélte, hogy inkább külföldön szeretne dolgozni, mert elvált, gyermekei már nagyok, és szintén külföldön vannak. Nem tudta, hogy a börzén ajánlanak-e külföldi munkahelyet, de eljött érdeklődni, szétnézni. Egy jóvágású, idősebb férfi, aki valamikor varrógépszerelő volt, most, nyugdíjasként őrző-védőszolgálati munkát keresett.

Nem mindenki érdeklődött

A kint állókat, akik a bejárat elé tömörültek, tízesével engedték be a sportcsarnokba. A bejáratnál eligazították őket, és egy nyomtatványt is ki kellett tölteniük, amit távozáskor le kellett adniuk. Ezzel igazolhatják, hogy részt vettek a börzén, ami kötelező azoknak, akik az ügynökség nyilvántartásában szerepelnek, és még juttatásban részesülnek. A bejárattal szemben a katonaság várta a meghirdetett állásokra jelentkezőket, de ott voltak a marosszentgyörgyi strand, több vendéglátóegység és kisebb-nagyobb cégek képviselői is.

Az első körben beengedettek közül több asszony egy idősotthon ajánlatát böngészte, várva, hogy sorra kerüljön. A férfiak érdeklődését főleg az őrző-védő cég ajánlata keltette fel. Voltak, aki nézelődés nélkül végigsétáltak az asztalok előtt. Őket a munkaerő-elhelyező ügynökség képviselője fordította vissza.