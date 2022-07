Van, ahol felvételit szerveznek, máshol az érettségi vizsga jegye számít

Legtöbb helyen az érettségi jegyekkel lehet beiratkozni az egyetemekre, de vannak olyan felsőoktatási intézmények is, ahol felvételi vizsgát szerveznek. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai és marosvásárhelyi karán a héten lehet még iratozni, a vásárhelyi orvosi egyetemen csak július 16. után fogadják a jelentkezőket. A főbb tudnivalókat szedtük csokorba.

Idén is 150 helyet biztosítanak az orvosi egyetemre jelentkező magyar diákoknak és 60 helyet az asszisztensképzést választóknak.

A fogorvosi szakon is van magyar nyelvű képzés, itt 45 tandíjmentes hely van. Fontos tudnivaló, hogy ezekre a helyekre július 24-én felvételit hirdetnek. Vannak tandíjköteles helyek is, a hatéves orosi képzés esetében az éves tandíj 9000 lej, a fogorvosi képzés esetében szintén, az egészségügyi asszisztensi és fogtechnikusi képzés esetében évente 4000 lej. Az orvosi egyetemmel összeolvadt, volt Petru Maior egyetemen több kar működik, többek között menedzsereket, mérnököket, idegennyelv-tanárokat képeznek, de csak az informatika esetében lehet magyar nyelvű képzést is választani. Ez utóbbi helyekre nincs vizsga.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen idén 8 állami és 4 tandíjköteles (évente 3000 lej a tandíj) színművészeti helyet hirdetnek meg, 7+5 helyet a bábművészet szakon és ugyanannyi a teatrológián. Aki audiovizuális kommunikációt – forgatókönyv- és reklámírást – szeretne tanulni, jelentkezhet a 7 állami és 5 költségtérítéses helyre, de van zenei képzés is, itt 7 ingyenes helyre lehet felvételizni. A beiratkozás július 11–15. között tart, a felvételire július 18–23. között kerül sor. A szini.ro oldalon több információhoz juthatnak az érdeklődők.