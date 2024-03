Változó trendek: manapság már leginkább mérnököket és szakácsokat alkalmaznának

Mérnököket, közgazdászokat és könyvelőket keresnek a leghosszabb ideig a munkaközvetítő cégek – derült ki egy nemrég készült elemzésből. A Maros és Hargita megyében meghirdetett üres állások is alátámasztják az országos adatokat.

már tavaly is egyre több, építőiparban, termelésben tevékenykedő cég keresett felsőfokú végzettséggel és tapasztalattal rendelkező mérnököket. De keresettek voltak az eladásban jártas szakemberek és a könyvelők, közgazdászok is.

Az idei kéréseket is összesítve a munkaerő-közvetítő cég szakemberei megjegyzik: az év első két hónapjában is folytatódott a fokozott kereslet ezen szakmák iránt, és nem ritka, hogy több hónap is eltelik, amíg a cégek ilyen jellegű kérését teljesíteni tudják.

Az építőiparban és a vendéglátóiparban folyamatosan keresik a szakmunkásokat is, országszerte ezeken a területeken hirdetik meg a legtöbb üres állást.

Több száz betöltetlen állás

A Maros megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség legutóbb közzétett jegyzéke szerint 312 betöltésre váró állás van a megyében. Bankba keresnek pénzügyi szakembereket, az orvosi egyetem vagyonkezelőket alkalmazna, de könyvelőket, közgazdászokat, gyógyszerészeket és minőségellenőröket is munkához juttatnának.