Valentin nap alkalmából olcsóbbak a Vibe jegyek

Hirdetés

Emellett a Black Box is bejelentette fő fellépőit: Dubfire (USA), Traumer (Franciaország) és Alan Fitzpatrick (Egyesült Királyság) mellett Mihai Pol, Nu Zau és Suciu román lemezlovasok is ott lesznek a Maros-parton.

Erdély legnagyobb magyar fesztiválját idén július 4–7 között szervezik meg Marosvásárhely közelében, népszerű magyarországi és nemzetközi fellépők részvételével.

A nemrég bejelentett világsztár, Jason Derulo mellett a 4S Street, Ajsa Luna, a Bagossy Brothers Company, Beton.Hofi, a BSW, ByeAlex és a Slepp, a Carson Coma, a Dreamflow, a DST Queen, Dzsúdló, az Erdelyrap Sessions, a Hundred Sins, az Ivan and the Parazol, KKevin, Lil Frakk, Manuel, az On the low (AKC MISI, EKHOE, GRASA, KISÉ), a Parno Graszt, Pici, a Pogány Induló, Sisi, T Danny és a Valmar már biztosan fellép a Maros-parton, a lista pedig még bővülni fog.

Jegyvásárlás a Vibe fesztivál honlapján lehetséges, a legfrissebb információkat pedig a rendezvény Facebook- és Instagram-oldalán, illetve TikTok profilján találhatják meg az érdeklődők.