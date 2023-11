Válaszra vár a prefektus a sepsiszentgyörgyi volt kultúrház ügyében

Valamit mindenképp lépni kell a különböző, esetenként csak papíron létező szakszervezetek közötti tulajdonvita következtében ebek harmincadjára jutó, hajléktalanok és vandálok tanyájává váló sepsiszentgyörgyi szakszervezetek művelődési háza ügyében. Mint ismert, október 27-én a leromlott állapotú épület kigyulladt, és területének több mint egyharmadán, 1500 négyzetméteren károsodott.

Miután korábban a város többször is próbálkozott – idáig sikertelenül – saját tulajdonába átvenni és megmenteni a létesítményt, Ráduly István háromszéki prefektus levelében arra kérte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, mint az épület tulajdonosát, illetve a belügyminisztert, hogy zárják le a volt művelődési ház bejáratait. Az épület ugyanis a tűzvész nyomán még az eddigieknél is nagyobb veszélyt jelent. Ezt korábban ugyan kérte a sepsiszentgyörgyi városvezetéstől is, de az nem intézkedhet, mivel az épületnek nem ő a tulajdonosa.