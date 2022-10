Vakációs házi feladat – hogyan is állunk vele?

Ezen a héten zajlik a tanév első vakációja, s ezzel ismét terítékre került a házi feladatok kérdése, amely tanítási időszakban is megosztja az érintetteket – hát még szünidőben. Míg sok pedagógus – és olykor szülő szerint is – a vakáció jó arra, hogy házi feladatokkal mélyítsék el tudásukat a gyerekek, más vélemények szerint a szünidő alatt pihenni, feltöltődni kellene a gyerekeknek, és nem tanulni. A házi feladat, így a vakációs házik kérdését is szabályozza a törvény.