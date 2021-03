Vagy meleg vízzel mosnak kezet a gyerekek a bölcsődében, vagy fűtésük van – a kettő együtt nem működik

Ősszel még elegendő fertőtlenítőszer és védőfelszerelés sem volt a marosvásárhelyi bölcsődék alkalmazottai számára, de nem merül ki ennyiben a hiány a hat bölcsődében, amely a város önkormányzatának ügykezelésébe tartozik. Néhány intézményben a meleg víz is luxusszámba megy, nincs karbantartó személyzet, állandóan lefolyódugulással küszködnek, de van olyan óvoda is, ahol a szomszédságában lévő erdőszéli szeméthegyek mellett kénytelenek játszani a legkisebbek.

Számos gonddal küszködnek a marosvásárhelyi bölcsődék, ráadásul nem is jut mindenkinek hely • Fotó: Rab Zoltán

Portik Vilmos marosvásárhelyi alpolgármestert kérdeztük arról, milyen gondokkal küszködnek a marosi megyeközpont bölcsődéi, és milyen tervei vannak az önkormányzatnak ezek orvoslására. A bölcsődékért felelős igazgatósággal folytatott beszélgetések és a bölcsődelátogatások során észlelt gondok megoldására szánt pénzügyi keretet a készülő költségvetésbe is belefoglalják – fogalmazott az alpolgármester, aki szerint olyan, mintha eddig a város „mostohagyerekei” lettek volna a bölcsődék, hiszen nem fektettek pénzt ezekbe. Ezt bizonyítja az is, hogy elemi gondokkal küszködnek a marosvásárhelyi kisdedóvók.

Vagy fűtés vagy meleg víz

Az Arató utcai bölcsődében például elromlott a hőközpont, így vagy a fűtés vagy a meleg víz nem működik, akárcsak a kövesdombi Fecske óvodával egy épületben működő bölcsődében, ahol

sokszor az ebéd előtti kézmosásnál sem jut elegendő meleg víz a kicsiknek.

Az Arató utcai intézményben az ablakok, ajtók zárjai is rosszak, és nincs karbantartó személyzet, aki ezeket megjavítsa, a pincében folyton dugulás van, és állandóan elázik. Hiába végeznek javításokat, egy-két éven belül újra jelentkeznek a gondok. Továbbá a legtöbb bölcsőde alkalmatlan, régi bútorzattal rendelkezik.

A Fecske óvoda mellett működő bölcsőde konyhájában például olyan bútor is van, amelyet otthonról hozott be az egyik alkalmazott, mert hiába kértek többször is a régi városvezetéstől, nem kaptak – részletezte az alpolgármester. Sok intézményben a páratartalom nagyon magas, de nem kaptak keretet arra, hogy párátlanító berendezést vásároljanak, van olyan hely, ahol saját pénzből szereztek be egyet. Néhány intézményben még számítógép sem volt, nemhogy internet.

A meggyesfalvi bölcsődében például a közbiztonság is gondot jelent, mert bejárnak az udvarra az oda nem tartozó gyerekek, akik néha fenyegetőznek is.

De ugyancsak itt jelent hatalmas problémát az a szemétdömping, ami az erdőt ellepi, a bölcsőde ugyanis közvetlenül az erdő mellett található. A héten fogjuk ezt orvosolni, arra megy az a csapat, amely a zöldövezetek tisztításával foglalkozik, és összeszedi a szemetet” – ígérte meg Portik Vilmos. Mint elmondta, itt is panaszkodtak a lefolyók és vezetékek dugulására, amelyeket meg kellene javítani, de itt sincs karbantartó személyzet. Hozzátette, az orvosi egyetemmel szembeni bölcsőde talán a legjobban felszerelt, de ott is vannak csatornázással kapcsolatos gondok.

HIRDETÉS

Egybevonnák az iskolákkal

A felsorolt panaszokra megoldást jelenthet az, ha nem különítik el adminisztratívan a bölcsődéket. „Olyan igazgatóságot hozunk majd létre, amely a bölcsődéket, óvodákat és iskolákat egyaránt menedzselni fogja. Így is az derült ki, hogy szinte minden esetben a bölcsődék amúgy is az iskolákért felelős igazgatósághoz fordultak, ha szükségük volt valamire. Ha például volt egy bútorzatbeszerző projektje az iskoláknak, akkor a bölcsődék mint egy mellékletként ide csatlakoztak, és így ők is részesültek a beruházásban” – fejtette ki Portik Vilmos.

Évek óta sokkal nagyobb az igény a marosvásárhelyi bölcsődékre, mint ahány hellyel rendelkeznek az épületek.

A tavaly például a 337 helyre 677-en adták le jelentkezésüket. A járványidőszakban legtöbb 120 gyereket fogadnak a bölcsődék naponta, de sem a nyár folyamán, sem pedig az ősszel nem volt bezárva egyetlen napra sem egyik kisdedóvó sem – tudtuk meg korábban Ferencz Emőkétől, a bölcsődékért felelős igazgatótól.

Két új bölcsődeépületet terveznek

Portik Vilmos alpolgármester úgy fogalmazott, kérték, hogy a költségvetésbe foglalják bele két új bölcsődének a megvalósíthatósági tanulmányát: két helyszínt is megnéztek, az egyik a Tudor negyedben, a másik a Kornisa negyed és Tudor környékén lenne. „Keresni fogjuk Cseke Attila fejlesztési minisztert, aki országos bölcsődeépítési programot hirdetett meg, és erre alapozva tervezzük a megvalósíthatósági tanulmányt is. Tudomásunk szerint egyházi vonalon is épülni fognak bölcsődék, amelyeknek a működtetését szintén az önkormányzatnak kell majd felvállalnia” – mondta az elöljáró. Lehetséges forgatókönyv az is, hogy idén megvizsgálják, az iskolákban hány diák van, mert az világosan látszik, hogy több iskolát működtet a város, mint ahányra gyakorlatilag szükség van, és tervezik néhány tanintézet egybevonását. Ezzel épületek szabadulnának fel, és meg lehetne vizsgálni, hogy hol lehetne bölcsődét kialakítani – osztotta meg a Székelyhonnal az önkormányzat bölcsődékkel kapcsolatos szándékát Portik Vilmos.