Vágóhidak létesítése: az érintettek összefogása nélkül lehetetlen

Jelenleg mindössze két vágóhíd működik Hargita megyében, ám több kisvágóhíd beüzemelése is folyamatban van. Ha ezekkel le is lehetne fedni a helyi piacot, az országos szintű eladásokhoz nagyobb beruházásokra lenne szükség. A vágópontok üzemeltetése azonban nem egyszerű, nagyon sok az akadályozó tényező.

Egy szervezet nagyobb eséllyel nyer pályázatot egy nagy méretű vágóhíd létrehozásának finanszírozására, ugyanakkor a szükséges önrészt is könnyebb előteremti, mintha mindenki magánemberként próbálkozna. „Akkor lehetne igazán nagyot álmodni, ha különböző egyesületek, közbirtokosságok és más szervezetek is társulnának a cél érdekében” – szögezte le István Róbert.

„Szerintem minden kisvágópontnak az kell legyen a célja, hogy a környékbeli gazdáknak biztosítson lehetőséget állataik értékesítésére, illetve bérvágásokra, mi is így gondolkodunk. Éppen ezért nem is hozunk más megyékből jószágokat. Természetesen van is egy szabály, amit be kell tartanunk, mégpedig az, hogy