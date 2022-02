Vadászok mentették meg a városba tévedt őzet

Noha vaddisznókat jó eséllyel nem fogunk látni a városokban, az élelmet kereső vagy éppen ragadozók elől menekülő őzek és szarvasok rendszerint közelebb merészkednek a lakott területekhez, a rókák pedig akár be is költözhetnek a házak környékére. Legutóbb éppen egy imaház udvarára menekülő őzet kellett megmentsenek a székelyudvarhelyi Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület munkatársai.

Az elsődleges cél, hogy visszajuttassák a vadakat a természetbe • Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület

A vadak többsége kerüli ugyan az emberek közelségét, mégis könnyen előfordulhat, hogy élelmet keresve, vagy éppen a ragadozók elől menekülve megjelennek falvak, városok épületei között – jelezte a Székelyhonnak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője. A szervezet egyébként szerződést is kötött a székelyudvarhelyi önkormányzattal, hogy közbeléphessenek az ilyen esetekben.

Legutóbb a múlt héten tévedt be egy őz a székelyudvarhelyi baptista imaház udvarára; a vadászoktól kértek segítséget

– mesélte az igazgató. Véleménye szerint a megfelelő egészségügyi állapotban lévő, ám rémült őz sutát jó eséllyel kóbor vagy elszabadult ebek kergethették be a városba, hiszen többször is előfordult már hasonló. A szakember nem tartotta valószínűnek, hogy juhászkutyák lettek volna az üldözők, hiszen azoknak gazdáik többnyire megtanítják, hogy ne bántsák a nem ragadozónak számító vadakat.

Olyanra is volt példa, hogy egy juhász befogadott egy magára hagyott gidát és felnevelte, amíg az megerősödött. Eközben a kutyák megtanulták, hogy nem prédáról, hanem a védelmükre szoruló állatról van szó. Annyira szerves részévé vált az esztenának a vad, hogy végül maga a juhász is könnyes szemmel engedte szabadon

– mesélte Mărmureanu-Bíró Leonárd. Rámutatott, a városba tévedt őzet – bár nem volt egyszerű – végül annak elaltatása nélkül sikerült befogni. Ketrecben szállították el egy olyan külterületre, ahol nincsenek kutyák, és ott szabadon engedték.

HIRDETÉS

A téli időszakban rendszerint az őzek és a szarvasok is jobban megközelítik a lakott településeket. Ezt nem csak élelemkeresési céllal teszik, sokszor inkább az emberektől jobban tartó ragadozók elől igyekeznek elmenekülni – magyarázta a vadász. Közölte,

Székelyudvarhely környékén megnövekedett például a farkasok száma,

így az sem kizárt, hogy azok űzik az említett vadakat. Megjegyezte, a farkasokra az is jellemző, hogy sokszor a kutyákra támadnak rá és azokat fogyasztják el. Volt is erre példa nemrég: szilveszter éjjelén elszabadult egy kiskedvenc, amelynek maradványait a Csereháttól nem messze a domboldalon találták meg. A szakember szerint az erős és magukat megvédeni képes vaddisznók messze elkerülik a lakott településeket, ugyanakkor a téli időszakot leszámítva, a nagyon elszaporodott medvék egyre gyakrabban betörnek a gazdaságokba. Gyakori vendégnek számítanak a könnyű élelemszerzés reményében érkező nyestek, a görények és a rókák is. Utóbbiak sokszor be is költöznek a falvakba, városokba. Több egyed élt Székelyudvarhelyen is, ám mostanra sikerült eltávolítani azokat.

Mărmureanu-Bíró Leonárd hangsúlyozta, a vadászok elsődleges célja, hogy csapdát vagy éppen altatólövedéket használva fogják be a településekre tévedt vadakat, majd ezeket újra szabadon engedjék a természetben. Persze volt arra is példa, hogy éles lőszerrel kellett ártalmatlanítani egy-egy visszatérő ragadozót.