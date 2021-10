Útszakaszokat, járdákat aszfaltoznak Székelyudvarhelyen, ezért is akadozott a forgalom

A Budvár utcában az új aszfaltréteg alá geotextil réteg is került, ami növeli annak stabilitását, élettartamát • Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Hétfőn kezdték az egyik sáv teljes felületén az aszfaltszőnyeg terítésével, kedden a másik menetirányban haladtak a munkálattal. Az aszfaltréteg alá geotextil is került, így az alsó beton, illetve felső aszfaltréteget tartósabban összefogja

Ugyanakkor aszfaltozási munkálatok zajlottak a Budvár utcában is: itt tulajdonképpen két feljavított útszakaszt összekötő részt aszfaltoztak.

Jelenleg a Virágok sétányát készítik elő aszfaltozásra, ahol most a szegélyköveket rakják. Ezen kívül leaszfaltoznak több járdaszakaszt is a városban, így például számos járófelület is megújul a következő hetekben, többek közt a városi piac környékén, a Kisköved, a Gyepes-bejárat, a Szent Imre utca, a Tihadar-bejárat, valamint a Cipészek, Kovácsok, Vámosok utcákban.