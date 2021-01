Riasztáskor rendszerint csak arra hagyatkozhatnak a mentősök, amit a segélykérő közöl, ezért a számos ismeretlen tényező miatt szinte mindenre fel kell készülni. Az elmúlt egy esztendő pedig bebizonyította, hogy még ezen is lehet nehezíteni: a koronavírus-járvány, a megfertőződés veszélye újabb kihívás elé állította a mentőszolgálat dolgozóit. Fotóriporterünk két napot töltött a székelyudvarhelyi mentőszolgálatnál, decemberben és januárban, utóbbi alkalom pedig azt is megmutatta, hogy az időjárási viszonyok miatt már a kiérkezés is küzdelem. A java viszont ezután következik, előre megjósolhatatlan végkifejlettel – úton élet és halál között.