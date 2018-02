Utolsó útjára kísérték a Szent Ágoston-templom első plébánosát, Pénzes Józsefet

• Fotó: Gecse Noémi

A jelenlevő több mint száz pap, illetve a gyászoló hívek előtt Koncsag László szentegyházi plébános mondott szentbeszédet, amelyben felelevenítette Pénzes József életútját. Beszámolt az atya papi hivatás iránti érdeklődésének kezdetéről, újmiséjéről, ismertette munkásságának nyolc állomását, és emlékeztette a jelenlevőket, hogy 1991–1992 között az induló csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatójaként tevékenykedett. Majd részleteiben ismertette azt a sokrétű munkát, amelyet a Szent Ágoston plébánia létrejöttekor, illetve a templomépítéssel vállalt magára Pénzes József. Tevékenysége révén mintegy másfél évtized alatt ugyanis elkészült egy új, 3640 négyzetméteres épületegyüttes ‒ ezzel beírta nevét Csíkszereda történetébe ‒, s közben híveit is pasztorálta. Ezt követően Koncsag László egy-egy történet által a plébános legfőbb erényeire is rámutatott. Nagy munkabírása mellett jókedvű, tiszteletadó, szívós, kitartó, fegyelmezett emberként írta le az atyát, aki a több mint egy éve egyre súlyosbodó betegsége miatt belátta, hogy földi élete végéhez közeledik. Életét pedig így összegezte: Szépnek szép volt. Jó is. De még jobb is lehetett volna ‒ avatott be a szónok.