Ütlegelésig fajuló ellentét: önkormányzati képviselő és fia bántalmazott egy férfit a rugonfalvi tónál

Hátán és fején szerzett sérüléseket az áldozat • Fotó: Erdély Bálint Előd

Éppen ezért ügyvéddel konzultálva kilakoltatási pert indítottak és a bírósági határozat alapján végrehajtóhoz fordultak, amely az incidens – a korábbi bérlő jelenléte nélkül – napján zárolta a helyszínen álló épületeket. Ugyancsak aznap egy molinót készült elhelyezni a tulajdonos a helyszínen – a bántalmazott jelenlétében –, amely jelzi, hogy egyelőre tilos bejárni a területre. Mindeközben egy kamerarendszer kialakításáról is egyeztetettek az áldozattal, a rendszert biztonsági okokból érzett szükségesnek a tulajdonos. Egyébként jelenleg is vannak videófelvevők a tónál, de az azok által rögzítetteket a korábbi bérlő látja csupán. Éppen ezért

A földön is ütötték

Éppen a kamerákról egyeztettek, amikor a terület korábbi bérlője és annak fia, több más személy kíséretében feldühödve jelentek meg a helyszínen – mesélte lapunknak az áldozat. Rámutatott,

rövid szóváltás után a fiú a háta mögé került, majd vélhetően egy gumibottal fejbe ütötte, amitől elesett.

Az ütlegeléshez ekkor az apa is csatlakozott. Az áldozat elmondta, hogy a testén és a fején szerzett sérüléseket, ezért sürgősségi ellátásra szorult. Másnap a bordái fájtak, illetve homályosan látott.

A törvényszéki orvos vizsgálatait követően mindenképp feljelentést tenne az ügyben, hiszen elfogadhatatlannak tartja az ellene elkövetett agressziót

– magyarázta. Ő egyébként a tóval kapcsolatos nézeteltérésen kívül egy korábbi személyes és politikai ellentétet sejt az ügy mögött.

Az érintett önkormányzati képviselőt is sikerült elérnünk telefonon – hiszen a másik fél meghallgatása mellett azt is fontosnak tartottuk, hogy ő jelenleg közszereplő –, ám ő azt nyilatkozta, egyelőre nem szeretné kommentálni a történteket.

Elítéli a történteket

Koncz Hunor János székelykeresztúri polgármester lapunknak elmondta, ő is értesült a történtekről, és mivel egy helyi önkormányzati képviselő az ütlegelés gyanúsítottja, a csütörtöki önkormányzati ülésen szóvá is tette az esetet. Kijelentette: elszomorítónak tartja a történteket, de bízik az igazságszolgáltatásban, és arra kéri a tanácsos frakcióját (RMDSZ), hogy

határolódjanak el a bántalmazótól, illetve zárják ki soraikból, amennyiben a tette bizonyosságot nyer.

„Azt gondolom, hogy választott személy nem képviselhet úgy egy települést vagy régiót, ha tömegesen embereket ütlegel” – szögezte le.

Elvinné a halakat

A halastó tulajdonosának ügyvédje által szerkesztőségünkbe is eljuttatott közleményéből kiderül, hogy a korábbi bérlő a bírósági végzés ellenére is tovább szeretné használni a tavat. Az ügyvéd szerint ezt azzal indokolja, hogy meg akarja tartani, esetleg el akarja vinni onnan a halakat. A tulajdonos ezzel nem ért egyet, hiszen a halak kitelepítése környezetvédelmi következményekkel járna, ugyanakkor a bérlővel kötött szerződés sem indokolja ezt. Az ügyvéd leszögezi, félő, hogy a korábbi bérlő mégis kárt tesz a tó élővilágában, ezért van szükség arra, hogy kamerákkal figyeltessék meg a tavat. Ha szükséges, akkor távoltartási végzést is kérnek majd a szerdai agressziót elkövető személyek és családjuk ellen – olvasható a kommünikében.