Utcanévváltási javaslat okozott rendkívüli kommentháborút Szentegyházán

Haáz Sándor, a névváltoztatás kezdeményezője. Nem ők döntenek az esetleges átnevezésekről • Fotó: Erdély Bálint Előd

a közösségi médiában közzétett ötlet bőven kapott hideget és meleget is.

Mindenképpen számítanak az érintett lakók javaslataira, elképzeléseire. Elmondta, hogy néhány esetben valószínűleg nem lesz utcanév-változtatás. Ha egy adott utcában a többség ezt nem akarja, akkor nem is szeretnék erőltetni. Vannak azonban olyan utcák, ahol a lakóközösség pozitívan fogadta a névváltoztatás lehetőségét.

Az utánajárás, időhiány okozza a legtöbb gondot, ennek megoldására felkérnének egy ügyintézőt a feladatok elvégzésére. Az önkormányzati képviselő (a világszerte híres Szentegyházi Gyermekfilharmónia alapító vezetője) azzal is tisztában van, hogy sürgős dologról van szó, hiszen jövőre választások lesznek, akkorra pedig mindenkinek megfelelő személyazonossági igazolvánnyal kell rendelkeznie.

Haáz Sándor megérti, hogy számtalan kellemetlenséget szül az iratok cseréje, ám úgy gondolja, kollégáival erre is találnak majd megoldást. Már született is egy elképzelés, mely szerint

Amennyiben ez megtörténik, csak akkor derül ki, hogy lesz-e változtatás. „Szomorúan állapítom meg, hogy egyesek már kampányhangulatot keltve, félretájékoztatva próbálják befolyásolni az ott lakó emberek véleményét. Ha valaki nem ért egyet a megfogalmazott javaslatokkal, jelezze vádaskodás és ironikus megjegyzés nélkül, elkerülve ezáltal egymás fölösleges sértegetését. (…) Valóban van sok egyéb tennivaló Szentegyházán, de ezek a hiányosságok nem mai keltezésűek. Nem lehet és nem is akarjuk megváltani a világot, de a lehetőségek szerint megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle” – közölte Molnár Tibor.

Ő örül, hogy maguk a képviselők kezdeményeztek határozattervezetet, hiszen néhány esetben valóban szükség van névváltoztatásra, illetve névadásra. Persze mindezt csak a lakók beleegyezésével lehet megvalósítani. A polgármester arra is kitért, hogy

A sértegető és alpári hozzászólások „tömege” azonban a kisváros vezetőjét is lépéskényszerbe hozta. Mint a bejegyzésében írta, megdöbbenéssel fogadta az utcanév-változtatás miatt kialakult vitát.

A korántsem ördögtől való kezdeményezés a Facebookon rendkívül rövid idő alatt elfajult, és olyannyira közönségesre alacsonyodott vitát szült, hogy a napokon át háttérben maradó Molnár Tibor polgármesternek is meg kellett szólalnia. Ő egyébként azért maradt távol az elején, mert nem övé az ötlet, így érthető módon az érintett önkormányzati képviselőkre hárult javaslatuk bemutatása, illetve megvédése.

Változtatásra javasolt utcanevek



Íme azok a szentegyházi utcanevek, amelyeket megváltoztatnának: Cuza Vodă, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Akarat, Március 8., Köztársaság, Munkás, Haladás, Május 1., Fürdő, Tavasz, Hajnal. Rendkívül hosszadalmas eljárást jelent az utcanevek megváltoztatása. Fontos tudni, hogy az utcák átnevezését a prefektusi hivatalhoz tartozó megyei utcanévadó bizottságnak is jóvá kell hagynia. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenniük a javaslattevőknek, hogy választási évben nem lehet az utcák nevét megváltoztatni, így nem valószínű, hogy 2021 előtt bármilyen változás is történhetne.