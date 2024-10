Utalványokkal fizetni a háztartási munkáért

Véglegesítették a háztartási munka törvényesítését, a munkaadók és munkavállalók közötti kapcsolat megteremtését szolgáló platformot – jelentette be Kelemen Tibor, a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező és -Szakképző ügynökség igazgatója kedden Sepsiszentgyörgyön. Nem eléggé ismert még a rendszer, de már Kovászna megyében is van, aki élt a lehetőséggel, hogy a 15 lejes értékjegyekkel honorálja az olyan háztartási munkát, amelyet eddig általában formaságok (és adózás) nélkül, ismerettségi alapon szolgáltattak magánszemélyek: eddig több mint ezer jegyet váltottak ki a megyében, egy munkaadó egymaga több mint hatszázat váltott ki.

Már arra is van példa Háromszéken, hogy ennek köszönhetően mehetett betegszabadságra valaki

Ha egy családi eseményre meghívnak valakit főzni, és az a bevásárlásért, főzésért, mosogatásért eddig 250 lej körüli összeget kért, most kaphat 15–20 értékjegyet. Ilyenformán akár napok alatt megszerezheti egy egyén azt a 85 utalványt, ami egy hónappal megnövelheti a munkarégiségét – így egy idő múlva akár nyugdíja újraszámítását is kérheti.

Ha a biztosítóháznál vásárolna valaki egyhavi régiséget (például azért, hogy nyugdíjba mehessen) akkor az mintegy 1000 lej lenne, így viszont 255 lejért is megkaphatja azt.

Óriási különbség!” – hozta fel példának az igazgató.

Jövőtől csak digitális ügymenetre lehet számítani

Ugyanakkor ez alkalommal azt is megtudhattuk, hogy a PULS – Platforma electrica de livrarea serviciilor, az alkalmazók és dolgozók, illetve a munkanélküliek nyilvántartását szolgáló, illetve közöttük közvetítő rendszer – is működik az országos ügynökség honlapján. Igaz, még nem tökéletesen és nem is túl felhasználóbarát módon, további korrigálások szükségesek.

A háromszéki munkaerő-elhelyező és -szakképző ügynökség igazgatója azt is örömmel újságolta, hogy miután tavaly egyáltalán nem volt keretük arra, hogy az alkalmazottak utáni szubvenciókat kifizessék a cégeknek, idén eddig már 751 személy után sikerült ezeket kifizetni. Sőt, további 200 szerződésre megvan a jóváhagyás, így év végig meghaladhatják a 2022-es évi számot is.

Kovászna megye munkanélküliségi rátája jelenleg 4,67 százalék, ami a januári 4,2 százalékhoz képest jelentős növekedést jelent. Ennek okaként az utóbbi hónapokban a konfekcióiparban történt tömeges elbocsátásokat nevezte meg Kelemen Tibor.