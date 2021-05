Út a Szent Anna-tóhoz 70 millióból? – hatalmas költségeket vetít előre a megvalósíthatósági tanulmány  

A Szent Anna-tó madártávlatból. Látványában lenyűgöző • Fotó: Pinti Attila

A Csíkkozmástól Lázárfalváig, majd onnan a Szent Anna-tó irányába vezető út Lázárfalván túl nehezen, csak traktorok, szekerek, erőgépek számára járható, viszont korszerűsítése esetén a tó jobb, gyorsabb megközelítését biztosítaná a térségből, mint a Kovászna megyei Sepsibükszádot érintő hosszabb útvonal. Miután 2018-ban egy korábbi tervdokumentációt használhatatlannak minősítettek, mert úgy ítélték meg, hogy nem volt természetbe illő az elképzelés, és nagyon sokba került volna a kivitelezés, új topográfiai méréseket végeztek, a beruházás műszaki részleteit véleményező szaktanulmány készült, majd a megvalósíthatósági tanulmány a közel 11 kilométeres út első szakaszára. A kivitelezés ennek alapján is hatalmas összegbe kerül majd, ha erre ténylegesen sor kerül.

Ez azt jelenti, hogy a beruházás becsült összértéke elérheti a 70 millió lejt is. Az elnök szerint

a terepviszonyok miatt ez a beruházási érték a sokszorosa annak, mint amit a megyei tanács saját költségvetésből fedezni tudna, ezért a tervezést és a kivitelezés lemenedzselését tudják biztosítani.

„A kivitelezéshez a kormány szerepvállalására is szükség van, másként nem készülhet el a beruházás. Bízunk benne, hogy a turisztikai értéket figyelembe véve, sikerül akár európai uniós forrásokra is pályáznunk” – mondta Borboly, hozzátéve, a megvalósíthatósági tanulmányt követően a műszaki terv elkészítése következik, ezután pedig kiírható a közbeszerzési eljárás a kivitelezés érdekében. Az elnök úgy véli, a Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás keretében fontos a Szent Anna-tó és környéke rendezése, a tó megőrzésén túl fenntartható turizmust kell kiépíteni, amelyhez nagy lehetőséget jelent majd a megyei út korszerűsítése is.