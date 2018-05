Ünnepélyt szerveztek Gyergyóban a zarándokvonat utasainak fogadására

Több mint nyolcszáz utasával csütörtök este futott be a gyergyószentmiklósi vasútállomásra a magyarországi Misszió Tours által szervezett Boldogasszony zarándokvonat. Az utasok fogadására ezúttal is ünnepélyt szerveztek. Világi és egyházi vezetők köszöntötték az érkezőket, a gyergyószentmiklósi fúvószenekar pedig alkalomhoz illő műsort adott elő. Természetesen a székely és magyar himnusz is felcsendült.