Újszékelyi beszűkülő lehetőségek: az aktív lakosság túlnyomó része máshol dolgozik

A szakemberhiány, a folytonosan cserélődő munkatársak és a szociális gondok is nehezítik Újszékely Polgármesteri Hivatalának munkáját, ahol pályázva és a megyei önkormányzati intézmények segítségét kérve igyekeznek fejleszteni. Jelenleg ravatalozót építenek Székelyszenterzsébeten, folyamatban van a szennyvízhálózati rendszer kiépítése, de járdák kialakítását is tervezik.

A tetőzet megépítése következik a székelyszenterzsébeti ravatalozónál • Fotó: Erdély Bálint Előd

– vázolta a nem épp kecsegető helyzetet Balló Zoltán polgármester. Mint mondta, utóbbi helyzet számos szociális problémát okoz, hiszen egyrészt segélyt kell biztosítani, másfelől pedig pályázni is nehezebb az alacsony lélekszám miatt.

Balló arra is kitért, hogy a kevés lakó miatt a hivatali fizetések is alacsonyak, így nem számítanak versenyképesnek. Éppen ezért kevés szakember dolgozik a polgármesteri hivatalnál – ami szintén nehezíti a fejlesztéseket –, a fiatalok is inkább csak „ugródeszkának” tekintik az elvállalt munkahelyeket, így

sok esetben amire betanulnak, már adják is be a felmondásukat.

Az elöljáró rámutatott, jelenleg is szükség lenne szakemberre, például olyanra, aki ért a beruházásokhoz, de sajnos nincs, és már a jegyző is munkahelyváltáson gondolkodik, ami szintén nagy gond.