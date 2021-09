Újranyitják az ideiglenes marosvásárhelyi Covid-kórházat

Egyelőre tíz intenzív terápiás ággyal nyitják újra a hét elején Marosvásárhelyen az orvosi egyetem sportcsarnokában kialakított Covid-kórházat. Ide, ahogy korábban is, más megyéből hoznak súlyos állapotban levő koronavírusos betegeket. Közben Maros megyében is egyre több fertőzött van és jelentősen lecsökkentették az oltóközpontok számát.

Újra hoznak betegeket a sportcsarnokban kialakított kórházba. Archív • Fotó: Haáz Vince

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházhoz tartozó ideiglenes Covid-kórházban a hét elejétől újra fogadnak súlyos állapotban levő fertőzött betegeket.

Az ideiglenes egészségügyi központot az orvosi egyetem sportcsarnokában alakították ki, és az májustól nem működött, hiszen nem volt szükség rá.

Most azonban, mint a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan elmondta, újraindítják és egyelőre tíz intenzív terápiás ágyat működtetnek benne. Maros megyében egyelőre vannak szabad intenzív terápiás ágyak, az ideiglenes kórházban a más megyékből érkező betegeket fogják kezelni. Korábban is ugyanez volt a helyzet a létesítményben.

Kevesebb oltóközpont

Moldovan arról is beszélt, hogy mivel jelentősen lecsökkent az oltás iránt az érdeklődés, kevesebb oltóközpont működik Maros megyében is. Az igazgató kiemelte, hogy egyrészt csökkent a vakcina beadatására jelentkezők száma, másrészt több oltóközpont az iskolák sporttermében volt, így ezeket fel kellett szabadítani. Marosvásárhelyen jelenleg a Mihai Eminescu Ifjúsági házban hétfőtől vasárnapig 8-14 óra között fogadják az oltakozókat, akiknek a Pfizer vakcinát adják be. A marosvásárhelyi városháza víkendtelepi vendégházban szintén a fent említett program szerint lehet Johnson&Johnson vakcinát igényelni. Nincs szükség előzetes időpontkérésre, a helyszínen maszkkal és személyazonossági igazolvánnyal lehet jelentkezni.

Szováta besárgult

Maros megyében a közegészségügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint az elmúlt 14 napban 486 személy fertőződött meg koronavírussal. Egyetlen település, Mezőtóhát lépte át a 3 ezrelékes határt és került piros besorolásba. Itt mindössze három aktív fertőzött van, de mivel a település lakosságának száma 943 lélek, gyorsan elérték a piros besorolást. Meghaladta a két ezreléket a fertőzöttek száma, így sárga besorolású településekké vált Mezőszengyel (6 beteggel) és Szováta is (21 beteggel). Marosvásárhelyen az elmúlt 14 napban 165 személy betegedett meg, ez 1,12 ezrelékes fertőzöttséget jelent. Maros megyében az elmúlt 24 órában 24 új beteget azonosítottak, a fertőzöttség 0,82 ezrelék.