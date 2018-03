Újrakezdték a felújítási munkálatokat a marosvásárhelyi reptéren

• Fotó: Haáz Vince

A közbeszerzési eljárás során kiválasztották a kivitelező céget, amelynek szakemberei tavaly szeptember 29-én fogtak neki a 108 naposra tervezett munkálatoknak. A szerződés megkötésekor a kivitelezőcég vezetője arról biztosította a jelenlevőket, hogy az általa képviselt cég munkaerő és felszereltség szempontjából is felkészült a munkálatok elkezdésére.

Akkor azt is elhangzott, hogy a 2000 méteres kifutópályának egyik szakasza 50 éve épült, egy másik 40 éve, s ez a tíz év különbség nagyon észrevehető, ezért más-más munkálatokra van szükség.

A kivitelező 500 alkalmazottal dolgozik, korábban a nagyváradi reptéren végeztek hasonló munkát, illetve az Erdélyt átszelő autópálya egyes szakaszain is dolgoznak.

A kivitelezési munkálatok során minden előírást be kell tartani, különösen fontos a hideg időszakban végzett építési munkálatok műszaki követelményeit szabályozó normatíva követése.

December 18-án felfüggesztették a munkálatokat, az ígéret szerint január 31-ig szólt. Ennek lejárta előtt a kivitelező kérte a munkálatok felfüggesztésének meghosszabbítását március 15-ig. A helyzet tisztázása érdekében a a megyei tanács közleményt adott ki, amelyben ismertette az operatív gyűlés következtetéseit. Ezekből kiderült, hogy a megyei önkormányzat továbbra is nagyon fontosnak tartja a beruházást, s kiemelt figyelmet szentel neki. A munkálatok hosszas felfüggesztését a műszaki ellenőrzést végző Sebastian Petercă a következőképpen indokolta:

Fontos szempontnak nevezeték azt is, hogy az ilyen jellegű munkálatoknál biztosítani kell a kivitelezés folytonosságát, megszakítások nélkül kell végezni a munkát ahhoz, hogy a tervnek megfelelő minőségi mutatókat elérjék. Kérdés, a munkát most folytató kivitelezők be tudják-e tartani a szerződésben foglalt, 108 napos határidőt.

Ami jelenleg biztos, hogy a WizzAir társaság hivatalos honlapján már nem szerepel a március 25-én Dortmundba szállító járat, helyette június 16-ra lehet foglalni repülőjegyet a Marosvásárhely – Dortmund járatra, amely tervek szerint hetente kétszer közlekedik majd. Ha nem lesznek újabb változások június 22-étől hetente kétszer repülhetünk Memmingenbe (München). Bár egyelőre hivatalos értesítés nincs róla, elképzelhető, hogy ha a reptér valóban működni fog nyáron, lesz pár járat Antalyába is. A magyar fővárosba, Budapestre jelen állás szerint, szeptember 20-ától indulnak járatok a marosvásárhelyi reptérről.