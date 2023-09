Újraindul a marosvásárhelyi iskolásokat szállító buszjárat – az igények függvényében módosíthatják

A kezdeményezés – amelynek célja, hogy minél több diák önállóan jusson el a tanintézetbe és a szülők ne autóval szállítsák őket –, az új tanévben is folytatódik.

A polgármesteri hivatala kimutatása szerint az utolsó, júniusi fél hónapban is 1000-en utaztak autóbusszal iskolába.

Már hétfőn reggel útra készen álltak a végállomásokban a buszok, de igazi rendeltetésüket keddtől töltik majd be, hiszen akkor mennek 8 órára iskolába a vásárhelyi diákok.

Csak diákokat szállító busz indul, amelyen egy helyi rendőr is utazik, a 10, 12, 18, 19, 23 és 32-es számú járat útvonalán. Ezek, akárcsak tavaly 7:15-7:30 között indulnak a végállomásokról.

A szülők egy része jelezte, hogy fontos lenne, hogy a Kövesdomb lakónegyedet is érintő járatokat is indítsanak, hiszen onnan is sok középiskolás diák indul reggel iskolába.