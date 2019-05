Újrabádogozzák a szépvízi örmény templom tornyát

Néhány nap alatt befejezik a szépvízi örmény katolikus templom tornyának felújítását, az újrabádogozását és az esetleges korhadt farészek kicserélését. A több mint 250 éves templomot a korábbi években ugyan teljesen rendbe tették, a helyi plébános azonban azt is szeretné, ha az elkövetkezőkben az eredeti színére, azaz sárgára meszelhetnék a tornyot és a templomfalat.

• Fotó: Gábos Albin

néhány nap alatt be is fejezik a szükséges javításokat a toronyban.

Már tavaly beszerezték a szépvízi örmény katolikus templom tornyának felújításához szükséges anyagokat, bádogot, a torony felállványozása viszont idénre maradt, és amint az időjárás lehetővé tette, hozzá is fogtak a felújítási munkálatokhoz.

A régi bádog elemek helyett új aranyozott gömböt és egyéb részeket szerelnek fel, érdekességként pedig azt is megtudtuk, hogy a gömbbe igazi aranyból készült két karikát is beledolgoznak, ugyanakkor bár elég jó állapotban megmaradt a torony faváza, a javítási munkálat során az esetleges korhadt fákat is kicserélik.

A több mint 250 éves templomot egyébként a korábbi években egy három éves futamidejű pályázat révén felújították, akkor új cserepeket és esővízcsatorna-rendszert kapott, továbbá a belsejét is teljesen rendbe tették, falkutatást végeztek, restaurálták az oltárképeket és a falfestményeket is.

A plébános szeretné, ha még az ősszel, vagy legkésőbb jövőben újrafesteni a tornyot és a templomfalat az örmények közkedvelt színére, amilyen most is a kapubejárat színe, azaz sárgára.