Újra teljes kapacitással fogadják a nézőket az erdélyi színházak

Az élet sok más területéhez hasonlóan a színházi életet is jócskán megnehezítette az elmúlt két év járványidőszaka. Volt, amikor nem játszhattak, máskor ötven vagy épp harminc százalékban foglalhatta el a nézősorokat a közönség. A feloldott szigorítások után most visszatérnek a normalitásba, vagyis a 2020 március előtti időszakhoz.

A vészhelyzet megszüntetésével feloldották a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat a színházakban is. Március 9-étől kezdődően sem kültéren, sem zárt térben nem kötelező a védőmaszk viselése, és

Az elkövetkezendő két hétben lesznek nagyszínpadi előadásaink, olyanok is, amelyeket betegség miatt kellett elhalasztani az elmúlt hónapokban, de nekifogtunk egy nagyszínpadi gyerekelőadásnak, a Nyolckor a bárkának is, amelynek a próbafolyamata éppen két éve halasztódik

Az elmúlt két évet Nagy Pál szerint nem is a szigorítások miatt volt igazán nehéz elviselni, megszokták, hogy limitált közönségnek játszanak, hogy maszkot kell hordjon a néző és védettségi igazolványt kell kérni tőlük. Az udvarhelyi színigazgatót az bántotta a leginkább, amikor előadásokat voltak kénytelenek lemondani betegség miatt.

Öröm az ürömben, hogy az elmúlt év megtanította kicsit kilépni a komfortzónájukból is a színházakat, a Tomcsa Sándor Színház például kirakatszínházi produkcióval jelentkezett, most meg egy buszos projektre készül, amelyben a közönség és a színészek is egy autóbuszban lesznek majd.