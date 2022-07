Újra megnyílnak a kórházi tesztközpontok a Covid-esetszámok növekedése miatt

A Covid-esetszámok emelkedése miatt újból megnyílnak a Covid-tesztközpontok országszerte, így Hargita megyében is. A sürgősségi osztályokon eddig is tesztelték a tünetes pácienseket, de újra megnyílnak a kórházakban korábban létrehozott tesztközpontok is, amelyek egyelőre délutánig tartanak majd nyitva.

Széchely István 2022. július 11., 09:012022. július 11., 09:01 2022. július 11., 10:052022. július 11., 10:05

Újból megnyitnak a koronavírus-tesztközpontok országszerte, jelentette be nemrégiben Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azt követően, hogy Hirdetés

a korábbi adatokhoz képest egy hét alatt majdnem megkétszereződtek az országban a Covid-esetszámok.

Hargita megyében a kórházak sürgősségi részlegein eddig is működött a tünetekkel jelentkező páciensek tesztelése, de

most újból megnyitják a kórházi tesztközpontokat is, „tehát minden kórház lehetőséget teremt a tesztelésre azok számára is, akik például kontaktszemélyek”

– mondta el megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. „A sürgősségen azokat tesztelik, akiknek tünetei vannak és betegek.

Nincs értelme a sürgősségen összezsúfolni az embereket, főleg most, amikor emelkedőben vannak az esetszámok

– fogalmazott. Közölte ugyanakkor azt is, hogy egyelőre 15 óráig tartanak majd nyitva a kórházi tesztközpontok, egyrészt azért, mert még nincs nagy betegforgalom, másrészt pedig azért, hogy jusson idő a minták elemzésére is – ami 5-6 órát vesz igénybe –, ne éjszaka kelljen azt elvégezni.

Hargita megyében már a hónap eleje óta emelkednek a Covid-esetszámok, de egyelőre nem aggasztó mértékben.

Naponta 13-15 új esetet jegyeznek fel, de Tar Gyöngyi szerint vélhetően ennél többen betegednek meg, csak egyesek nem teszteltetik magukat. Az emelkedő tendencia országszerte jellemző, sőt Európa-szerte hasonló a helyzet, ezt mutatják egyes országokban a szennyvíz-minták elemzései is, és

csökkenésre nem is lehet számítani egyelőre, hiszen még csak most indultak be igazán a szabadságolások, nyaralások