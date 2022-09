Újra közösen emlékeznek a Gac-oldalban

Hirdetés

– mutatott rá Bajna György, akinek szerepe volt abban, hogy amikor már szabadott erre emlékezni, emlékhely létesült a sírok fölötti teraszon.

Területrendezést is terveznek

Az emlékhely ápolói emiatt azt a döntést hozták, hogy bármi történjék, a megemlékező ünnepségeket minden esztendő szeptember 7-én 17 órától megtartják, politikamentes polgári kezdeményezés eredményeként. Erre ők nem is fognak meghívni senkit, aki anélkül is megjelenik, azt szívesen fogadják. Bajna György azt is hozzátette, idén tavasztól a katonasírok és az emlékhely gondozását és a virágültetést a felszegi Munkás Szent József templom egyházi kórusának tagjai és az oltáregylet, valamint az egyházi nőszövetség végzik, és idén ősszel komolyabb területrendezést is terveznek itt.