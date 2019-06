Újra használható a mezítlábas park Székelyudvarhelyen

Birtokba vehették a gyermekek szerdán a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal Szólj bele! programja részeként felújított sétatéri mezítlábas parkot. Az ösvényen járva megelőzhető a lúdtalp, de az egyensúlyérzék is fejleszthető.

Hasznos a mezítlábas parkban tett séta. Egyebek mellett a bokasüllyedésen, illetve a lúdtalpon is lehet javítani • Fotó: Barabás Ákos

Összesen huszonhárom tervet adtak le a polgármesteri hivatal Szólj bele! programjában, és közel 7400 lakó szavazott a különböző elképzelésekre – emlékeztetett Zörgő Noémi, az intézmény szóvivője. Mint mondta, a legnépszerűbb az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF) projektje, a mezítlábas park felújítása volt, amely mintegy 2300 voksot gyűjtött be.

„A gyermekvállalás feltételeinek megteremtése részben a mi feladatunk. A munkahelyek léte, valamint a jól működő oktatási intézetek mellett

szinte alapvető elvárás, hogy rendezett köztereink és izgalmas, de biztonságos játszótereink legyenek.

Ezért is örültem, hogy az UFF is hasonló célokat fogalmazott meg” – jelentette ki. Hangsúlyozta, bár egy kisebbnek számító projektről van szó, ez a park is jelzi, hogy

a városvezetés és a lakók közös elképzelései meg tudnak valósulni.

Hozzátette, a következő hetekben újabb, a Szólj bele! program részeként létrehozott megvalósításokat fognak átadni a közösségnek. Tudni kell ugyanis, hogy a lakók hat kategóriában szavazhattak a benyújtott tervekre, és a legnépszerűbb elképzeléseket az önkormányzat támogatta. A sikeresnek bizonyult programot idén is meghirdeti a polgármesteri hivatal.