Újra felpezsdül az élet Gyergyószentmiklóson

Tavaly el kellett maradnia, idén azonban megszervezik az iskolakezdés előtti hétvégén az Ifinapokat. A versenybe nyolc csapat nevezett be, amelyeket összesen közel 150 fiatal alkot. Ők fognak végigvonulni csütörtökön 15 órától a gyergyószentmiklósi Szent István térről a Szeretetkonyháig, hogy folytassák a hagyományt, miszerint minden résztvevő tartós élelmiszereket adományoz a nehéz sorsúak asztalára. A mindig látványos és hangos felvonulással kezdődik el a rendezvénysorozat, amely 68 programszámot jelent.

Amint Málnási Andrea, az Ifitéka ifjúsági iroda vezetője elmondta, az önkénes fiatalokból álló szervezőcsapat 70 százaléka kicserélődött a két évvel ezelőtti Ifinapok óta, és ez jót tett a rendezvénynek, megújul az esemény, és rengeteg kreatív ötlet valósul meg a vetélkedők és egyéb programok során.

A játékok ugyan elsősorban a benevezett fiataloknak szólnak, de szülők vagy bárki bekapcsolódhat, kipróbálhatja magát.

Számos programszám van, amely azt célozza, hogy tanuljanak, gazdagodjanak vele a résztvevők. Emellett azonban az egész verseny során fontos tapasztalatokat szereznek abból, hogy mit is jelent a csapatban való munka, közös gondolkodás, az egy célért való küzdelem. A szervezők szerint ismét megcáfolják azt a vélekedést, hogy „a mai fiatalok nem jók semmire”, megmutatják, hogy ha van lehetőségük, akkor bármire képesek.

A versenyprogramok mellett az ifinapokat színesítik a koncertek: fellép a Csajod, a 4S Street, Szuverén Krú és a No Sugar is, de a reggeli torna is mindenki számára nyitott lesz. Az Ifinapok részletes programja szerdától elérhető a rendezvény Facebook-oldalán.