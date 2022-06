Újabb tömbház hőszigetelése fejeződött be Székelyudvarhelyen

Hivatalosan is lezárult a 2020 őszén elkezdett Mihai Eminescu utcai tömbház felújítása és teljes hőszigetelése Székelyudvarhelyen. Az elkészült 2A és 2B számú lépcsőházak átadására szerda délelőtt került sor.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor két további felújítása is folyamatban van, a Bethlen negyedi Építők, valamint a Tábor negyedi Függetlenség utcákban.

A teljes összeg 60 százalékát az európai unió támogatása tette ki, a fennmaradó 15 százalékot pedig a polgármesteri hivatal finanszírozta. A munkálatok magukba foglalták a tetőszerkezet teljes cseréjét és szigetelését, a nyílászárók cseréjét – ahol indokolt volt –,valamint az épület teljes szigetelését. A projektben nem volt előirányozva, de a tervező kérésre egy tervmódosítással belefoglalta a bejárat felújítását is.

A városháza illetékese a másik két, felújítás alatt álló tömbházról elmondta, hogy az Építők utcaiban megtörtént a tetőszigetelés, az ablakok cseréje és most következik a külső szigetelés.

A Függetlenség utcában található tömbházban szintén kicserélték már a nyílászárókat és a liftet is, ott is a külső szigetelés következik, végül pedig a tető szigetelésére is sor kerül.