Újabb térfigyelő kamerákat helyeznek ki Gyergyószentmiklóson

Huszonhárom térfigyelő kamera kihelyezését kezdték el kedden Gyergyószentmiklóson. Miután tavaly a város fő bejáratához már kerültek ilyen készülékek, most 10 olyan helyet figyelnek, ahol nagyobb számú közbiztonsági problémákról érkezett bejelentés az utóbbi években.

Kamerát szerelnek a lovaspálya bejáratánál • Fotó: Gergely Imre

A téglagyári telepre vezető egyik út mellett, a lovaspálya közelében dolgoztak kedden délelőtt szakemberek, az elsőket szerelték fel a 23 kamera közül, amelyekre most adott megbízatást az önkormányzat. Gyergyószentmiklóson a múlt évben kezdett működni az első 12 kamera, a város négy fő bejáratánál, és akkor üzemelték be a központi megfigyelő egységet is. A városháza több év alatt, több ütemben építi ki a településen a hálózatot, amely összesen 105 kamerát tartalmaz majd.

A munkálat felosztásának oka, hogy egyszerre nem jutna a teljes beruházásba a költségvetésből, a mostani munkálat értéke is meghaladja a 80 ezer lejt

– közölte Nagy Zoltán polgármester.

A helyszínválasztásokról

A mostani fázisban olyan pontokat figyelnek majd meg a készülékek, ahol nagyobb számban történnek kihágások, a közbiztonságot zavaró incidensek, vagy ahol az ilyen esetek után feltehetően elhaladhatnak a kihágások elkövetői. Ilyen például a Kaufland nagyáruház környéke, a múzeum közelében a Rákóczi Ferenc utca alsó szakasza, a Csiki-kert bejárata és ennek közelében az Alma és Fenyő utca találkozása, a Bucsin- és Virág-negyed közti útkereszteződés, az Orbán Balázs szobor körüli park.

Minden ilyen pontba több kamera kerül, részben olyanok, amelyek a központi vezérlő egységtől mozgathatók, ráirányíthatók egyes arcokra is, és mások amelyek egy pontból figyelik az előttük a teret.

Úgy állítják be őket, hogy ezek egymást is figyelik, azaz ha bárki megpróbálná azokat megrongálni, könnyen azonosítható lesz.