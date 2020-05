Újabb székelyföldi áldozata van a koronavírusnak

Újabb 15, koronavírussal fertőzött beteg haláláról számolt be hétfőn délután a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az elhunytak között egy Kovászna megyei nő is van.

Az új esetekkel 818-ra emelkedett azoknak a COVID-19-cel diagnosztizált személyeknek a száma, akik nem élték túl a betegséget.

A legutóbb elhalálozott 15 páciens között nyolc férfi és hét nő volt, a legfiatalabb közülük 52, a legidősebb 97 éves, a legtöbben Suceava megyeiek.

A koronavírusnak egy újabb székelyföldi áldozata is van: egy 59 éves Kovászna megyei nő is életét vesztette. Április 5-én utalták be a sepsiszentgyörgyi kórházba, krónikus veseelégtelenség miatt. Április 13-án vettek tőle mintát, amiről már aznap bebizonyosodott, hogy a beteg koronavírussal fertőződött. A dialízisre szoruló, egyéb betegségekkel is küzdő páciens hétfőn vesztette életét.