Újabb szakaszához érkezett a gyergyószentmiklósi „Szaki” felújítása

volt bennük aggodalom, hogy miből is tudják majd előteremteni a szükséges anyagiakat.

A második ütem 2023 tavaszán kezdődött és mostanra be is fejeződött. Ez alatt

Megtörtént a nyugati és észak-nyugati, még fel nem javított homlokzatok letisztítása, károsodott vakolatok leverése és újravakolása, illetve festése. Az udvaron áthaladó vízvezetékek és csatornázási rendszer cseréjét is elvégezték; a mosdók többségét is korszerűsítették.

Fontos lépés volt a konyha és az ebédlő felújítása, amelynek a mostani előírásoknak megfelelően tároló- és előkészítő helyiségeket is kialakítottak. A működése azonban még nem indulhatott el, mert a konyhai gépek beszerzését ugyan felvállalta a Gyergyószentmiklós önkormányzata, de ez még nem valósult meg.

„Úgy tervezzük, hogy a munkálatok ideje alatt is zavartalanul folytatódhasson az oktatás, ahogyan korábban például a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban is megoldották” – emelte ki Keresztes Zoltán.

Lehetőség új forrásokra

A plébános bízik abban, hogy az építkezés befejezéséhez szükséges pluszforrást is sikerül előteremteni. 2024 januárjától a román állam is lehetőséget biztosít egyházi intézmények számára, hogy ne csak templomok, hanem más épületek felújítására is pályázzanak támogatásért.