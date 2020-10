Újabb pályázati lehetőség erősíti a megyei mezőgazdasági szakmai egyesületeket (x)

• Fotó: Hargita megye tanácsának sajtószolgálata

Október 30-ig olyan szakmai egyesületek jelentkezését várják, amelyek székhelye azon településen található, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vagy megyei érdekeltségűek.

A pályázati kiírásokkal lehetőséget kínálunk a fiatal gazdáknak is, akikre büszkék vagyunk, hogy itthon meg tudnak élni és olyan helyi termékeket állítanak elő, amelyekre itthon és külföldön is lehet kereslet. Bízom benne, ezáltal is erősödni fog a Székely termék mozgalmunk

– nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A pályázatból a mezőgazdasági szakmai egyesületeket támogatják kiállítások, műhelybeszélgetések, tematikus szemináriumok, konferenciák, szakmai rendezvények szervezésében, tapasztalatcserén való részvételben, eszközvásárlásban – kivéve szarvasmarha-, juh-, kecsketenyésztő egyesületek – és gyümölcs-, zöldség termesztéssel és feldolgozással foglalkozó egyesületeket.

Az előirányzott keretösszeg 30 000 lej. A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49 százaléka.

További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhető a közhasznú egyesület székhelyén Hargita Megye Tanácsának 244 irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám), telefonon a 0740-169 850-es számon, valamint e-mailen a karikascsilla@hargitamegye.ro, dezvoltareruralahr@gmail.com címeken. A pályázati űrlap letölthető a hargitamegye.ro honlapról is.

A leadási határidő október 30, 12 óra. A pályázat egy példányban, lezárt borítékban, a Hargita Megye Tanácsának 244 irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám) nyújtható be. A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bírálják el.

További információk Hargita Megye Tanácsának weboldalán.

