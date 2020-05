Újabb kilenc fertőzött halálát okozta a koronavírus Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

Koronavírus-helyzet

Székelyföld Románia Hargita 21 Országos 13 512 Kovászna 195 Elhunyt 827 Maros 510 Gyógyult 5269

10.30 – A legutóbbi tájékoztatás öt férfi és négy nő elhalálozásáról számolt be, ők 59 és 84 év közöttiek voltak. Meghalt egy 83 éves, Arad megyei nő, egy 83 éves, Szeben megyei nő, egy 65 éves, Prahova megyei nő, egy 84 éves, Arad megyei férfi, egy 72 éves, Arad megyei férfi, egy 83 éves, Arad megyei nő, egy 72 éves, Neamţ megyei férfi, egy 59 éves, Bakó megyei férfi, és egy 70 éves, Brassó megyei férfi. Valamennyien más betegségekben is szenvedtek – számol be az Agerpres hírügynökség.