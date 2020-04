Újabb két halálos áldozata van a koronavírusnak Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Az egyik áldozat egy 49 éves férfi, akit április 7-én légzési nehézségekkel, köhögéssel, általános gyengeséggel utaltak be a Maros Megyei Klinikai Kórházba. Már aznap elvégezték a koronavírustesztet, amely pozitív lett. A férfi április 8-án hunyt el. A férfinak többféle betegsége is volt, többek között pajzsmirigytúltengésben is szenvedett.

A második Maros megyei személy, akinek halálát pénteken reggel jelentették be egy 76 éves nő. Április 6-án légzési nehézségekkel, lázzal utalták be a Maros Megyei Klinikai Kórházba, majd 7-én pozitív lett a koronavírustesztje, átvitték a koronafertőzött betegeknek fenntartott sebészeti osztályra, mert combnyaktörése is volt. Az idős asszony kettes típusú cukorbetegségben és Parkinson kórban is szenvedett. Április 9-én hunyt el.

A legutóbbi két áldozattal tízre emelkedett Maros megyében a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatba hozható elhalálozások száma.