Újabb hőszigetelések kezdődtek Csíkszeredában, de egy közbeszerzési eljárást meg kell ismételni

A társasházakat három csoportra osztották, így három licitet írtak ki a kivitelezők kiválasztására. Az első szerződést még májusban egy bukaresti céggel írták alá, amely két iskolai tornatermet is épít a városban, illetve a távolsági buszpályaudvar felújítását is végzi, ennek értéke meghaladja a 16 millió lejt. A hat hónapos időszakra szóló megállapodás szerint az Octavian Goga sétány 2., 4., 6., 10., a Decemberi Forradalom utca 5., a Mérleg utca 12–14., a Nárcisz sétány 6., a Szív utca 12–14. és a Fenyő utca 11. szám alatti tömbházak külső szigetelését végzik el, a munkálatok már elkezdődtek. Helyi vállalkozás kapott megbízást ezután 3 másik lakóépületre – Jégpálya utca 12., 14., és a Lendület sétány 5. számok alatti társasházak külső felújítására több mint 6 millió lej értékben, ezt szintén hat hónapos határidővel végzik el.

Menet közben viszont több kérdés merült fel a városháza részéről, ezekből az első kettőre választ adtak, a harmadikra már nem, ezért a közbeszerzési eljárást fel kellett függeszteni, és újra ki kell írni – tudtuk meg Bors Bélától. Csíkszereda alpolgármestere szerint amennyiben időben befejeződik a megismételt licit, akár már idén elkezdődhet a munka a harmadik csoport társasháznál is, de ha ez csak tavasszal történik meg, akkor sincs ok aggodalomra, mert ebben az esetben is hat hónapos kivitelezési időszakot írnak elő, így időben be lehet fejezni.