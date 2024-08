Újabb hétvégi házban „leltározott” a medve Bálványoson

Évek teltek el a sorozatos betörések óta, most úgy tűnik, ismét került olyan nagyvad Bálványoson, amely bemerészkedik a házba is. Kiborította a hűtőszekrényt, a benne lévő élelmiszereket, maga után hagyva tetemes koszt és kárt is. Az útszéli medvékhez már hozzászoktak a helyi villatulajdonosok, most azonban többen attól tartanak, hogy fokozatosan visszatér a korábbi állapot.

Pontosan nem tudni, mikor tört be a medve a házába, a károsult a nyomok alapján annyiban biztos, hogy viszonylag kistermetű egyed lehetett.

Előbb a vasrácsos, lakattal zárt ajtót törte be, majd egy köztes ajtón is áthatolt, ezen is gond nélkül átfért.

A károsult villatulajdonost a bálványosi szomszédok értesítették vasárnap, amikor észrevették, hogy a ház bejárati ajtaja tárva-nyitva áll. „Olyan nagy anyagi kárt nem okozott, rendetlenséget annál inkább.

Kinyitotta a hűtőt, kiborított belőle ételt-italt. Úgy tűnt, hogy puliszkalisztből, cukorból evett, de a patkányméregből is fogyott. Felborogatott mindent, tört néhány tányért, aztán oda piszkított a konyhába”

– vázolta fel a házban észlelt látványt az érintett, aki a villatulajdonosok számára létrehozott Facebook-csoportban is felhívta a figyelmet a történtekre. A szóban forgó házat nem védte villanypásztor, a tulajdonos pedig úgy véli, hiába jelenti a hatóságoknál, nem fog eredményt hozni.

Csak sejteni lehet, melyik medve a tettes A károsult úgy véli, arról az anyamedvéről lehet szó, amelyik mostanában a Bálványos Resorthoz vezető úton bóklászik három boccsal. Ezt nem tudhatja pontosan, de az mindenki számára nyilvánvaló, hogy

a medvecsalád korántsem félénk, bátran sétál az úton, vagy lent, Bálványosfürdőn a szemetesek környékén.

Ezek azonban csak azok az egyedek, amelyeket rendszeresen látni. Korábban már a Kovászna megyei hegyimentők vezetője is felhívta a figyelmet: Bálványos környéke egy elég zsúfolt zóna a turisták szempontjából, közülük többen ételt is kínálnak a vadállatoknak, ezért rendszeresen visszajárnak. Ami a szeméttárolókat illeti, tavasszal Torja község polgármestere úgy nyilatkozott:

újraépítik, megerősítik a széttört építményeket, ez azonban mostanáig sem történt meg, az állatok szabad bejárást kapnak a kukákhoz.

Volt ennél rosszabb is Négy-öt évvel ezelőtt nem egy, hanem szinte mindegyik házba betörtek a medvék. Eleinte csak egy medvéről tudtak, aztán többen lettek. Volt olyan, akit az állatok a saját házában találtak, noha nem sebesítették meg, de a földszinti teret teljesen felborogatták. Berontottak az ajtókon, a legkisebb ablakokon is, az autókban jelentős kárt tettek. Akkor alakult meg a Bálványosért Tesszük civil akciócsoport is, amely nagyjából hatvan taggal vágott neki a medvék elleni harcnak.

A Székely Hírmondó 2019-es beszámolója szerint akkoriban azok, akik anyagi károkat szenvedtek, panaszlevéllel fordultak a torjai tanácshoz és a rendőrséghez is, innen a környezetvédelmi minisztériumhoz kerültek a papírok. Amíg ez a folyamat zajlott,

a kerítések legtöbbjére villanypásztor került, egy bizonyos idő után a probléma csak úgy megszűnt.

Váncsa Levente, az egyesület vezetője a Székelyhon kérdésére elmondta: a szervezet ma is működik, de nem kellett a medve-gondokkal foglalkozniuk már legalább négy-öt éve, mert nem történt számottevő betörés.

2019-2020-ban valóban sikerült „eljutniuk” a környezetvédelmi szaktárcához, egy idő után pedig teljesen megszűntek a betörések, úgy véli, a kettő között lennie kellett összefüggésnek.

Azóta csak párszor hallott róla, hogy a nagyvadak bármiféle kárt okoztak volna a házak körül, emiatt ebben az ügyben az egyesület nem is tett semmilyen lépést.

