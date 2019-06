Újabb családbarát, otthonos, esztétikus tér a székelyudvarhelyieknek

Már nagyon várta a székelyudvarhelyi közösség, pénteken pedig birtokba is vehették a Tomcsa Sándor-negyedi új játszóteret. A beruházás a városvezetés Megújulnak játszótereink programjának részeként készült el, de a játszótér-átadások sora itt nem ér véget.

• Fotó: Beliczay László

Kétszázezer lejből újult meg a Küküllő-parti lakónegyed játszótere: ez sorban a negyedik olyan tér, amelyet a játszótér-felújítási program révén modernizáltak. A felavatáson Orbán Árpád, Székelyudvarhely alpolgármestere fontosnak tartotta elmondani:

a játszóterek megújulása része annak a stratégiának, amelynek kiemelt célja családbarát, otthonos, esztétikus köztereket teremteni a székelyudvarhelyiek számára.

Az igényes munkát ezúttal is a székelyudvarhelyi EGT Landscape Kft. végezte, amint azt a szakcég vezetőjétől, Anghi Attilától megtudtuk, a hetvenes években épült játszóteret teljesen lebontották. Az új, kerítéssel körbevett 630 négyzetméteres téren összesen 16 színes, minőségi játékelem kapott helyet. A téren egyébként a kis és nagyobb gyerekek számára megfelelő játszó részeket is kialakítottak, illetve egy húzódzkodó szerkezetet is elhelyeztek.