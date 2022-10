Újabb borvízforrásokat azonosítanának be Háromszéken

„Elsődleges célunk új ásványvíz-lelőhelyek feltérképezése, kihasználása, másodlagos célunk a borvizek, valamint gyógyvizek hozzáférhetőségének javítása, fenntartható megoldásokkal. A most megalakuló munkacsoport célul tűzte ki a lakosság tudatosítását is, hogy mekkora érték az ásványvíz” – számolt be Jakab István Barna Kovászna Megye Tanácsának alelnöke. Hozzátette: